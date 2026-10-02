Murat Tecimen, umre için yaklaşık 4 bin kilometrelik bisiklet yolculuğuna başladı

Çanakkale'de yaşayan Murat Tecimen, umre ziyareti için yaklaşık 4 bin kilometrelik bisiklet yolculuğuna başladı.

Tecimen, il merkezindeki Dumlupınar Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen törenle uğurlandı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun dua ettiği törende Tecimen, ailesi ve yakınlarıyla vedalaştı.

Murat Tecimen, gazetecilere, uzun süredir bisikletle Mekke'ye gitme hayali kurduğunu belirterek, Çanakkale'den yola çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Bu yolculuğu bir yarış veya rekor denemesi olarak görmediğini ifade eden Tecimen, şöyle konuştu:

"Bu yolculuk, sabrın, şükrün, tevekkülün ve teslimiyetin yolculuğudur. Bisikleti özellikle tercih ettim. Başka bir vasıtayla birkaç günde aşılabilecek bir yolu emekle, sabırla, alın teriyle ve dua ile kat etmek istedim. Mekke'ye ulaştığımda ailem, yakınlarım ve Çanakkale için de dua edeceğim. Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın neresinde olursa olsun savaşların, zulmün ve acıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren masum çocukları ve bütün mazlumları dualarımda unutmayacağım. Çocukların gözyaşlarının dindiği, korkmadan uyuyabildiği, umutla büyüyebildiği, barışın, merhametin ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya için Rabbime niyazda bulunacağım."

Konuşmanın ardından bisikletinin kontrollerini yapan Tecimen, yaklaşık 4 bin kilometrelik yolculuğu için Çanakkale'den pedal çevirmeye başladı.