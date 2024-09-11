Muratlı'da Kaçak Tütün ve Silah Ele Geçirildi

Güncel

Muratlı ilçesinde 6 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada 6 bin 400 makaron ele geçirdi.

Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikönü Mahallesi'nde şüphe üzerine S.A'yı durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kamaradere Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Ö'yü durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.