Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Psikolojinin Toplumda Önemine Vurgu Yaptı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birlikleri Federasyonu'nun düzenlediği kongrenin açılışında, "Herkes huzurlu ve güvenli bir toplumda yaşamak ister. Bireylerin ruh sağlığı, bu huzur ve güvenliğin temelidir. Biz de Muratpaşa Belediyesi olarak bunun bilinciyle hareket ediyor, tüm projelerimizi bu yaklaşımla hayata geçiriyoruz. Kamusal alanlarımızdan yönetim anlayışımıza kadar her şeyi, kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla şekillendiriyoruz" dedi.

Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birlikleri Federasyonu'nun düzenlediği, Avrupa genelinden psikoloji öğrencilerini bir araya getiren kongre, Belek'teki Invista Otel'de gerçekleşti. Kongrenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, psikolojinin, insan zihnini, duygularını ve davranışlarını anlamada hayati bir bilim alanı olduğunu vurguladı, bu tür kongrelerin fikir alışverişi ve gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Uysal, kongrede yapılacak tartışmaların ve sunumların, yeni bakış açıları ve çözümler geliştirilmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

"Psikoloji, önyargıların aşılmasında bize rehber olabilir"

Konuşmasında Sigmund Freud'un "Zihin bir buzdağı gibidir. Sadece küçük bir kısmı suyun üzerindedir" sözünü hatırlatan Uysal, "Bu ifade, insan zihninin ne kadar derin ve keşfedilmeyi bekleyen bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Toplumların da aynı şekilde, daha fazla anlayışa ve daha fazla saygıya ihtiyacı var. Psikoloji, önyargıların aşılmasında bize rehber olabilir" dedi.

"Sosyal projelerimizi eşitlik, empati, erişilebilirlik ve güven üzerine inşa ediyoruz"

Uysal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Herkes huzurlu ve güvenli bir toplumda yaşamak ister. Bireylerin ruh sağlığı, bu huzur ve güvenliğin temelidir. Biz de Muratpaşa Belediyesi olarak bunun bilinciyle hareket ediyor, tüm projelerimizi bu yaklaşımla hayata geçiriyoruz. Kamusal alanlarımızdan yönetim anlayışımıza kadar her şeyi, kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla şekillendiriyoruz. Psikolojiyi merkeze alan bir bakış açısıyla, daha güçlü topluluklar kurabilir, ruh sağlığını destekleyebilir ve herkes için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Yerel yönetim olarak psikolojinin, bireylerin ruh sağlığı, toplumun barış ve güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynadığının farkındayız. Tüm sosyal projelerimizi eşitlik, empati, erişilebilirlik ve güven üzerine inşa ediyoruz."