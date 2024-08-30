Muratpaşa Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri düzenledi

Muratpaşa Belediyesi, emekli albay ve yazar Atilla Güler'in konuşmacı olduğu bir konferans düzenledi. Başkan Ümit Uysal, konferansta yaptığı konuşmada ekonomik zaferin önemine vurgu yaptı.

30.08.2024 10:33  Güncelleme: 11:23
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında emekli albay ve yazar Atilla Güler'in konuşmacı olduğu "Lozan'a Giden Son Zafer" isimli bir konferans düzenledi. Konferansa katılan Başkan Ümit Uysal, "30 Ağustos, başarmak, kazanmak durumunda olduğumuz iktisadi zaferle de belleğimizde kalmalı" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda emekli albay ve yazar Atilla Güler'in konuşmacı olduğu "Lozan'a Giden Son Zafer" isimli bir konferans düzenledi. Konferansa Başkan Uysal'ın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları ve kent sakinleri katıldı.

Konferansın açılışında Başkan Uysal, üretim dengesini koruyamayan ülkelerin zamanla yoksullaştığını ve diğer ülkelere bağımlı hale geldiğini dile getirdi. Reformların yapılması ve kapitülasyonların kaldırılması sonucu sağlanan ekonomik kalkınmayla Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan zarar görmeden ayrıldığını hatırlatan Başkan Uysal, "Bizim Büyük Taarruz'la başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle bir noktaya ulaşan ve 9 Eylül'de İzmir'de noktalanan bu süreçten aldığımız ilham, biraz da üretimle, iktisatla, başarmak durumunda olduğumuz kalkınmayla, kazanmak durumunda olduğumuz iktisadi zaferle de belleğimizde kalmalı" diye konuştu.

Uysal, konferans sonunda Güler'e çiçek taktim etti. Güler ise " Kafkasya: Zafer, İhanet ve Hüzün" ve "Balkanlara Hüzünlü Veda" kitaplarını imzaladı.

Kaynak: ANKA

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