Muratpaşa Belediyesi, Aksu Karaöz\'deki orman yangınına 6 arazöz ve 17 personelle destek verdi

(ANTALYA) - Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara Muratpaşa Belediyesi de ekip ve araç desteği sağladı. Belediye, 6 arazöz ve 17 personelle söndürme çalışmalarına katılırken, sahada görev yapan ekiplere su ve ayran desteğinde bulundu.

Karaöz mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken Muratpaşa Belediyesi de bölgeye destek ekipleri sevk etti. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 6 arazöz ve 17 personel, ihtiyaç duyulan noktalarda yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verdi.

Yangın bölgesindeki çalışmalara katılan ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de sahada görev aldı. Ekipler, yangına müdahale eden personele ve bölgede bulunan vatandaşlara su ve ayran dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürürken, yangın tamamen kontrol altına alınana kadar bölgedeki desteğin devam edeceği bildirildi.