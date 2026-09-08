Muratpaşa Belediyesi, Aksu Karaöz'deki orman yangınına 6 arazöz ve 17 personelle destek verdi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, Aksu Karaöz'deki orman yangınına 6 arazöz ve 17 personelle destek verdi

Muratpaşa Belediyesi, Aksu Karaöz\'deki orman yangınına 6 arazöz ve 17 personelle destek verdi
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiindeki orman yangınına müdahale için Muratpaşa Belediyesi, 6 arazöz ve 17 personel sevk etti. Ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarına katılırken, sahada görev alan personele ve vatandaşlara su ile ayran ikramında bulunuldu.

(ANTALYA) - Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara Muratpaşa Belediyesi de ekip ve araç desteği sağladı. Belediye, 6 arazöz ve 17 personelle söndürme çalışmalarına katılırken, sahada görev yapan ekiplere su ve ayran desteğinde bulundu.

Karaöz mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken Muratpaşa Belediyesi de bölgeye destek ekipleri sevk etti. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 6 arazöz ve 17 personel, ihtiyaç duyulan noktalarda yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verdi.

Yangın bölgesindeki çalışmalara katılan ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de sahada görev aldı. Ekipler, yangına müdahale eden personele ve bölgede bulunan vatandaşlara su ve ayran dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürürken, yangın tamamen kontrol altına alınana kadar bölgedeki desteğin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Antalya, Karaöz, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi, Aksu Karaöz'deki orman yangınına 6 arazöz ve 17 personelle destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, Aksu Karaöz'deki orman yangınına 6 arazöz ve 17 personelle destek verdi - Son Dakika
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