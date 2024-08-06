Muratpaşa Belediyesi Alzheimer Hasta Yakınlarıyla Buluşuyor

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Yaşlı Evi'nde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda demans ve alzheimer hastalıklarının ilerlemesini önlemek için düzenlenen etkinliklerin ve oyunların yanı sıra, her cuma günü alzheimer hasta yakınlarıyla buluşma gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 60 yaş ve üstü ilçe sakinlerinin bir araya gelip sosyalleştikleri ve kaliteli vakit geçirme imkanı buldukları Yaşlı Evleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyesi olan Belediye, demans, Alzheimer gibi ileri yaş hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak için zeka oyunları, etkinlikler ve seminerler düzenliyor. Çalışmalar kapsamında her cuma Konuksever Yaşlı Evi'nde düzenlenen Alzheimer hasta yakınlarıyla buluşma düzenleniyor. Alzheimer Derneği Antalya Şubesinde gönüllü çalışmalar yürüten Psikolog Nurullah Doğru, her cuma günü hasta yakınlarıyla bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyor, çözüm önerilerinde buluyor.

Yaşlı Evleri üyesi Mükerrem Sırmalı, Alzheimer hastası eşinin, kişisel ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamadığını her ihtiyacıyla ilgilendiğini ve kendisinin de zaman içinde psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Sırmalı, "Eşimin her ihtiyacını ben karşılıyorum. Burası evimize yakın olması nedeniyle bize çok iyi geldi, eşimle birlikte günde bazen üç kez geliyoruz, kendi evimiz gibi zaman geçiriyoruz en azından arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Belediyemizin bu hizmetinden çok memnunuz, çalışanlar çok güler yüzlü" dedi.

61 yaşındaki Cemile Solmaz ise "Burası açıldığında ben elli gün arayla annemi ve babamı kaybetmiştim psikiyatrı ilaçları kullanıyordum, burası açılınca bana çok iyi geldi. Çok güzel arkadaşlıklar edindik, birbirimize gidip geliyoruz. Ben ilacı bıraktım çünkü bana burası ilaç gibi geldi, çok değiştim. Evde sürekli ağlayıp üzülüyordum ve bunalımdaydım. Burası açılınca kendime geldim" diye konuştu.