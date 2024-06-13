Muratpaşa Belediyesi Bayram Süresince Plajları ve İşletmeleri Hizmet Vermeye Devam Edecek - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Bayram Süresince Plajları ve İşletmeleri Hizmet Vermeye Devam Edecek

Muratpaşa Belediyesi, bayram süresince mavi bayraklı plajları ve kent parklarında yer alan işletmeleri hizmet vermeye devam edecek. Plajlar 06.00'da açılacak ve 20.00'ye kadar açık olacak. İşletmeler ise bayramın ikinci gününden itibaren hizmet verecek.

13.06.2024 10:49
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı plajları bayram süresince, kent parklarında yer alan işletmeleri ise Kurban Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren hizmet verecek.

Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajları, bayram tatili süresince hizmet vermeye devam edecek. Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parklarında yer alan Deniz Yüzü, Dağ Yakası, Kültür kafeleri ve Antalya Lokantası, Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı olacak.

Mavi bayraklı Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı ve Mobil plajları kapılarını ziyaretçilerine 06.00'da açacak, 08.00'den itibaren ise misafirler şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmetlerinden yararlanabilecek. Plajlar 20.00'ye kadar açık olacak. Belediyenin Erdal İnönü Kent Parkı içinde bulunan Antalya Lokantası, Dağ Yakası ve Kültür Kafe ve Ziya Gökalp Kent Parkı içinde bulunan Deniz Yüzü Kafe bayramın ikinci gününden itibaren hizmet verecek.

Kafeler 08.00-24.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın falez sahil bandında yer alan Engelsiz Kafe ise bayramın ilk iki günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü gününden itibaren açılacak olan Engelsiz Kafe, 08.30-24.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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