Muratpaşa Belediyesi Çocuklara Cam Matara Dağıttı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Çocuklara Cam Matara Dağıttı

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Muratpaşa Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Teneffüs Park'ta düzenlenen etkinlikte çocuklara cam matara dağıtarak çevre farkındalığı oluşturdu. Çocuklar dağıtılan mataraları boyayarak kendi tasarımlarını oluşturdu. Etkinlikte çocuklara çevre koruma konusunda tavsiyelerde bulunuldu ve atık toplama yarışması düzenlendi.

05.06.2024 12:41  Güncelleme: 14:08
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Teneffüs Park'ta düzenlenen etkinlikte farkındalık yaratmak için çocuklara cam matara dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çocukları Teneffüs Park'ta bir araya getirdi. Çevreyi korumak için yapılması gerekenlerin anlatıldığı etkinlikte, çocuklar dağıtılan su şişelerini boyalarla renklendirerek kendi tasarımlarını oluşturdu.

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Anıl Alp Karataş, çevreyi kirleten plastik şişeleri artık kullanmamaları için Muratpaşa Belediyesi'nin kendilerine cam şişeler dağıttığını söyledi. Karataş, "Biz de karşılığında plastik şişeleri daha az, neredeyse hiç kullanmayacağımıza söz verdik" dedi.

10 yaşındaki Sena Yiğit ise Muratpaşa Belediyesi'nin çevreyi korumak için dağıttığı cam şişeleri boyayıp, renklendirdikten sonra kullanmaya başlayacaklarını paylaştı.

Etkinlikte çocuklara Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Canan Keleş de eşlik etti. Keleş, çocuklara çevreyi temiz tutmaları, yerlere çöp atmamaları ve çevreyi kirletenleri gördüklerinde uyarmaları yönünde tavsiyeler verdi, "Hep birlikte birer çevre gönüllüsü olalım. Ülkemize, kentimize, Muratpaşa'mıza sahip çıkalım" diye konuştu.

Mataraların boyanmasının ardından ise çevrecilikle ilgili belgesel izleyen çocuklar, Teneffüs Park'ta atık toplama yarışmasına katıldı, oyun alanında gönüllerince eğlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi Çocuklara Cam Matara Dağıttı - Son Dakika

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