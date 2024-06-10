Muratpaşa Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanlarını belirledi, hazırlıklarını tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ermenek Mahallesi'nde kurban satış ve kesim alanı kurulurken; Konuksever, Sedir ve Bayındır Mahalleleri'nin pazar yerlerinde de kesim alanları oluşturuldu. Çağlayan Mahallesi kapalı pazar yerinde büyükbaş, Yenigün Mahallesi kapalı pazarında ise küçükbaş kurbanlıklar için ücretsiz kesim noktaları belirlendi.

Ücretsiz kesim hizmetinden yararlanmak isteyenlerin Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevularını oluşturmaları gerekecek.