Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa, Ocak Ayında 10 Bin 344 Başvuruyu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa, Ocak Ayında 10 Bin 344 Başvuruyu Çözüme Kavuşturdu

08.02.2026 10:38  Güncelleme: 12:10
Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa sistemi, 2026 yılının Ocak ayında yapılan 10 bin 344 başvuruyu kayıt altına aldı ve yüzde 95,99 memnuniyet oranına ulaştı. Çağrı merkezi en çok tercih edilen iletişim kanalı oldu.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, 2026 yılının Ocak ayında ilçe sakinlerinden gelen 10 bin 344 başvuruyu kayıt altına alarak çözüme kavuşturdu.

Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa'ya ocak ayında yapılan başvuruların yüzde 80,98'i, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla iletildi. Geçen ay çağrı merkezi telefonları 14 bin 416 kez çalarken, 8 bin 377 başvuru kayıt altına alındı.

Çağrı merkezinin ardından en çok tercih edilen başvuru kanalları, bin 324 başvuruyla web, e-posta, CİMER ve sosyal medya oldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından yalnızca başvuru alan değil, aktif iletişim yürüten bir yapı olarak kurgulanan Turunç Masa'nın başvuru masası ekipleri ise ocak ayı boyunca 24 bin 62 kişiyle birebir iletişim kurdu.

Ocak ayında mahalle bazında en fazla başvuru, 783 taleple Güzeloba Mahallesi'nden geldi. Güzeloba'yı 553 başvuruyla Çağlayan, 411 başvuruyla Meydankavağı Mahallesi izledi.

Öte yandan Turunç Masa'nın genel memnuniyet oranı da yükseliş gösterdi. 2025 yılı Ocak ayında yüzde 94,53 olan memnuniyet oranı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 95,99'a çıktı.

