Muratpaşa'da 100 Kişilik Halk Müziği Şöleni

07.05.2026 11:21  Güncelleme: 12:22
Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi THM Korosu, İhsan Güvercin önderliğinde 'Aşıklardan ve Ozanlardan Nefesler' konseri verdi. 100’ün üzerinde koristin performans sergilediği konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca Hıdırellez Şenliği de düzenlendi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi THM Korosu, Derdiyoklar grubunun kurucu üyelerinden İhsan Güvercin'in şefliğinde "Aşıklardan ve Ozanlardan Nefesler" konseri verdi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen konserde, 100'ün üzerinde koristten oluşan koro, performansıyla beğeni topladı. Türkülerin hikayelerinin de anlatıldığı gecede dinleyiciler hem müzikal hem kültürel bir yolculuğa çıktı. Konserde sanatçı Oğuz Aksaç da sahneye çıkarak İhsan Güvercin'e eşlik etti.

Etkinliği takip eden Belediye Başkanı Başkan Ümit Uysal, "Koroda 100'ün üzerinde kişi yer alıyor ancak büyük bir uyum var. Başarılı bir çalışma. Emeklerinize, gönlünüze sağlık" dedi. Uysal, gecenin sonunda İhsan Güvercin'e çiçek takdim etti.

Şükrü Solmaz Parkı'nda Hıdırellez Şenliği

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği'yle Şükrü Solmaz Parkı'nda Hıdırellez Şenliği düzenledi. Şenlik, belediyenin kurslarında eğitim alan kursiyerlerin dans gösterileriyle başladı. Etkinlikte sahne alan İzmirli Necati, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara keyifli bir gün yaşattı.

Şenliğe katılan Başkan Ümit Uysal da kent sakinlerinin Hıdırellez'ini kutladı. Muratpaşa'da dayanışma kültürünü büyütmeye devam ettiklerini belirten Uysal, "Muratpaşa'daki bütünlüğümüzü, birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, mücadelemizi hiç eksiltmeden devam edeceğiz. Yüreklerimizden cemre eksik olmasın. Sevgimiz, saygımız, dayanışmamız eksik olmasın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

