(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, yetki alanı dışında yer almasına rağmen, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, Yeşilova ve Güzeloluk mahalleleri arasında bulunan DSİ Kanal Yolu'nda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.
Muratpaşa Belediyesi, DSİ Kanal Yolu'nda bakım onarım çalışmalarını tamamlandı. Çalışmalar, Yeşilova Mahallesi'ndeki Decathlon mağazası ile Güzeloluk Mahallesi'nde bulunan Corendon Havayolları Genel Müdürlüğü arasındaki güzergahta, 20 Nisan Pazartesi'yi 21 Nisan Salı'ya bağlayan gece saatlerinde yapıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yol üzerindeki bozulmalar ve çukurlar asfaltla kapatılarak sürüş güvenliği artırıldı. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, sabah saatlerinde yeniden araç trafiğine açıldı.
