Muratpaşa Belediyesi'nden finansal okuryazarlık ve mobil bankacılık eğitimi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden finansal okuryazarlık ve mobil bankacılık eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Denizbank iş birliğiyle düzenlenen finansal okuryazarlık ve mobil bankacılık eğitiminde, internet alışverişinde dolandırıcılığa karşı en iyi yöntemin her kullanımda şifre ve kart bilgilerinin değiştiği sanal kart olduğu belirtildi.

11.06.2024 10:09  Güncelleme: 11:17
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 50 yaş ve üstü kent sakinleri için düzenlediği finansal okuryazarlık ve mobil bankacılık eğitiminde, internet alışverişinde dolandırıcılığa karşı en iyi yöntemin her kullanımda şifre ve kart bilgilerinin değiştiği sanal kart olduğu belirtildi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Denizbank iş birliğiyle düzenlenen finansal okuryazarlık ve mobil bankacılık eğitimi Kültür Salonu'nda gerçekleşti. 50 yaş ve üstü kent sakinlerine yönelik olan eğitimde Denizbank Akdeniz Bölge Operasyon Müdürü Özlem Ceco Şeker, Antalya Bilim Üniversitesi'nden ise Dr. Öğretim Görevlisi Çiğdem Akbaş, Araştırma Görevlisi Aybike Tunç ve Araştırma Görevlisi Özge Nasırcılar konuşmacı olarak yer aldı.

Şeker, dolandırıcılık yöntemlerinden korunmak için internet alışverişlerinde her kullanımda şifre ve kart bilgilerinin değiştiği sanal karta geçiş yapmanın önemine vurgu yaptı. Şeker, ayrıca sanal karta yüklenen limit kadar alışveriş yapılabildiğini ve bu şekilde kredi kartının geriye kalan limitini korumaya aldığını söyledi.

Kart aidatı iadesi ya da ödül vaadi gibi sebeplerden arayanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Şeker, girilen internet sitelerinin ise 'https' uzantısı olduğundan emin olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca bankacılık uygulamalarının telefonun kendi uygulama marketinden indirilmesinin de önemine değindi.

Güvenilir olmayan sitelere kart bilgilerinin girilmemesi hususunda uyaran Şeker, kredi kartıyla ödeme yapılan noktalarda kartın kopyalanma riskine karşı takibinin sağlanması gerektiğini söyledi. Şeker, mobil uygulama üzerinden hesap hareketlerinin sık sık kontrol edilmesinin ve bankalardan gelen mesajların dikkate alınmasının erken tedbir oluşturacağını aktardı. Sosyal medya, SMS gibi yollardan gönderilen linkleri açmamaya özen gösterilmesi konusunda da katılımcıları uyardı.

Kaynak: ANKA

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