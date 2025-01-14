Muratpaşa Belediyesi'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği

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Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte görme engellilere yönelik farkındalık oluşturdu. Etkinlikte yürüyüş yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

14.01.2025 13:16  Güncelleme: 13:31
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik sonunda görme engelliler, yürüyüş yaptı ve farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Kafe'de bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ahmet Oktay ve dernek üyeleri yer aldı. Keleş, yaptığı konuşmada, beyaz bastonun görme engelliler için yalnızca bir rehber değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti.

Keleş, bu özel haftanın toplumda farkındalığı artırmak, engelleri birlikte aşmak ve herkes için daha erişilebilir bir yaşam oluşturmak açısından önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Görme engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamanın yolu, yalnızca fiziksel değil toplumsal engelleri de ortadan kaldırmaktan geçiyor. Eğitimde, istihdamda ve sosyal yaşamda fırsat eşitliği sağlamak, bu engelleri dayanışma ile aşmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle, Belediye Başkanımız Ümit Uysal'ın liderliğinde, Muratpaşa Belediyesi olarak engelleri aşmanın en güçlü yolunun empati, dayanışma ve sevgi olduğuna inanıyoruz. Daha erişilebilir ve adil bir dünya için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz."

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca ise Engelsiz Kafe'nin kendileri için önemini dile getirerek, "Burası tamamen engelsiz bir kafe. Bizler için çok kıymetli bir mekan. Yüreklerimizin her zaman bir olduğunu bildiğimiz Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a ve bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlikte 11 yaşındaki görme engelli Nisa Fidan, gitarı eşliğinde türkü söyledi. Etkinliğin sonunda beyaz bastonlarıyla Engelsiz Kafe'den ayrılan görme engelliler, bir yürüyüş gerçekleştirdi. Başkan Vekili Keleş'in de eşlik ettiği yürüyüşte, sosyal farkındalık broşürleri dağıtıldı.

Muratpaşa Belediyesi\'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika

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