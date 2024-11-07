Muratpaşa Belediyesi'nden Pazar Esnafına Tek Tip Önlük Uygulaması - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Pazar Esnafına Tek Tip Önlük Uygulaması

Muratpaşa Belediyesi, pazar esnafının giyiminde standart oluşturmak amacıyla tek tip önlük uygulaması başlattı. Uygulama ile pazar yerlerinde kurumsal bir görünüm kazandırılması ve alışverişin cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

07.11.2024 10:13
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, pazar esnafının giyiminde standart oluşturulması amacıyla tek tip önlük uygulaması başlattı. Bu kapsamda Fener Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekipleri ve Turunç Masa personeli tarafından önlük dağıtımı yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 29 pazar yerinde, eşit standartların sağlanması için üniforma, iş kıyafeti, mal ve hijyen koşullarına düzenlemeler getiriyor. Bu uygulama ile pazar yerlerinin kurumsal görünüme kavuşması ve alışverişin daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

"Tek tip kıyafet sayesinde ürünlerin sahibi kim belli olacak"

Seyyar Sabit Sebze ve Meyveciler Odası Denetleme Kurulu Başkanı Öner Şimşekler, "Müşteriler pazar yerinde satıcı ve alıcıyı ayırt edemiyor, her tip kıyafetle dolaşılıyor. Tek tip kıyafet sayesinde ürünlerin sahibi kim belli olacak. Ayrıca temizlik ve hijyen standartlarının sağlanması hem esnaf hem de müşteriler için çok önemli. Hassas terazilerin kullanılması, ürün etiketlerinin görünür olması ve satış sırasında bağırarak reklam yapılmaması huzurlu bir alışveriş ortamı sunuyor" dedi.

Şarküteri ürünleri satan ve 20 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen Hatice Erdem ise "Önlük uygulamasına çok sevindim. Kendim de beyaz önlük ve eldivensiz çalışmam. Hem hijyen hem de görünüm açısından çok güzel bir uygulama oldu, teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Pazar Esnafına Tek Tip Önlük Uygulaması - Son Dakika

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