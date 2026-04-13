Muratpaşa Belediyesi'nden Şiir ve Müzik Dolu Gece... "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler" Seslendirildi

13.04.2026 11:05  Güncelleme: 11:53
Muratpaşa Belediyesi, 'Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı' etkinliğinde sanatseverleri bir araya getirdi. Modern Zamanlar Şiir Topluluğu, Türk edebiyatından önemli eserleri müzik eşliğinde seslendirdi. Etkinlik, duygusal anlar yaşatırken, katılımcılara edebi ve müzikal bir yolculuk sundu.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, sanatseverleri şiir ve müziğin buluştuğu özel bir gecede bir araya getirdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı" yoğun katılımla gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi'nin "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı" etkinliğinde sahne alan Modern Zamanlar Şiir Topluluğu, Türk edebiyatının hafızalara kazınmış eserlerini seslendirdi. Şiirlerin orkestranın eşlik ettiği ezgilerle bütünleştiği program, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Şiir ve müziğin iç içe geçtiği performanslar, katılımcılara edebi ve müzikal bir yolculuk sundu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatın insanı hayata yeniden yaklaştıran gücüne dikkati çekerek, "Hayat çok hızlı akıyor. Hızlandıkça, her şeyin tadı ve lezzeti hissedilmez hale geliyor. Günümüz dünyasında panik, telaş ve hız hakim. Hayatta detaylar var; güzel şeyler, insanlar, tüm canlılar ve büyük bir estetik var. Bu kısa ömrü, bu güzellikleri fark ederek yaşamalıyız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

