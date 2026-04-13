Muratpaşa Belediyesi'nden Şiir ve Müzik Dolu Gece... "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler" Seslendirildi

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, sanatseverleri şiir ve müziğin buluştuğu özel bir gecede bir araya getirdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı" yoğun katılımla gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi'nin "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı" etkinliğinde sahne alan Modern Zamanlar Şiir Topluluğu, Türk edebiyatının hafızalara kazınmış eserlerini seslendirdi. Şiirlerin orkestranın eşlik ettiği ezgilerle bütünleştiği program, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Şiir ve müziğin iç içe geçtiği performanslar, katılımcılara edebi ve müzikal bir yolculuk sundu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatın insanı hayata yeniden yaklaştıran gücüne dikkati çekerek, "Hayat çok hızlı akıyor. Hızlandıkça, her şeyin tadı ve lezzeti hissedilmez hale geliyor. Günümüz dünyasında panik, telaş ve hız hakim. Hayatta detaylar var; güzel şeyler, insanlar, tüm canlılar ve büyük bir estetik var. Bu kısa ömrü, bu güzellikleri fark ederek yaşamalıyız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.