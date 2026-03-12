Muratpaşa Belediyesi'nin "Çevreci Komşu Kart" Modeli Türkiye'ye Örnek Oldu

(ANTALYA) – Muratpaşa Belediyesi'nin 2016 yılında hayata geçirdiği "Çevreci Komşu Kart" projesi, Türkiye'nin çevre politikalarına yön veren bir model haline geldi. Yerelde başarıya ulaşan bu sistem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi" için ilham kaynağı oldu.

Antalya'nın 500 bini aşan nüfusuyla en yoğun ilçelerinden biri olan Muratpaşa'da, yaklaşık 10 yıl önce başlatılan sıfır atık seferberliği, ulusal ölçekte karşılık buldu. Evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmasını temel alan "Çevreci Komşu Kart", hem çevre koruma hem de döngüsel ekonomi açısından sunduğu sürdürülebilir çözümle dikkat çekiyor.

Pilot uygulamadan ulusal ilham kaynağına

Nisan 2016'da iki mahallede pilot olarak başlayan proje, kısa sürede tüm ilçeye yayılarak binlerce haneye ulaştı. Atıklarını ayrıştırarak belediye ekiplerine teslim eden vatandaşlar, bu atıklar karşılığında kartlarına yüklenen bedellerle aile bütçelerine katkı sağladı. Muratpaşa'da rüştünü ispat eden bu geri dönüşüm mekanizması, bugün Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen ve 85 milyon vatandaşı kapsayan Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi'nin teknik ve sosyal altyapısına temel oluşturdu.

İki sistemin ortak hedefi: Ekonomik teşvik ve temiz çevre

Muratpaşa'nın yerel modeli ile bakanlığın ulusal sistemi bazı yapısal farklar taşısa da temel amaçlarda birleşiyor:

Çevreci Komşu Kart: Plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve bitkisel yağ gibi geniş bir atık yelpazesini kapsıyor. Atıklar doğrudan kapıdan toplanıyor ve bedeli nakit puan olarak karta yansıtılıyor.

Zorunlu Depozito Sistemi: Özellikle içecek ambalajlarına (cam, PET, alüminyum) odaklanıyor. Vatandaşlar ambalajları iade noktalarına teslim ederek depozito bedellerini geri alıyor.

Her iki uygulama da atık miktarını azaltmayı, doğal kaynakları korumayı ve vatandaşları ekonomik bir kazançla sürecin parçası yapmayı hedefliyor.