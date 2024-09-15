Muratpaşa Belediyesi Sonbahar Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta düzenleyeceği sonbahar dönemi spor okulları kayıtları 16 Eylül Pazartesi başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin spor okullarında sonbahar dönemi başlıyor. Bu yıl 24 branşta düzenlenecek sonbahar spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squash, minder güreşi, masa tenisi, satranç, yüzme, su cimnastiği, buz pateni, fitness, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alıyor. 16 Eylül'de kayıtların başlayacağı spor okullarına başvurular, belediyenin resmi internet sitesi 'spor.muratpasa-bld.gov.tr' adresinden alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm branşlarda uzman eğitmen kadrosu ile ilçede 28 spor tesisinde eğitimler 23 Eylül'de başlayacak.