Muratpaşa'da 'Galata Turu' Sergisi Açıldı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, koleksiyoner Murat Uçar'ın "Galata Turu" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Antalya'da sanatseverler bu kez Galata'nın tarihi dokusuna ve siluetine doğru bir yolculuğa çıktı. Koleksiyoner Murat Uçar'ın yıllar içinde bir araya getirdiği eserlerden oluşan "Galata Turu" sergisinde, 70'e yakın seçkin eser sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, koleksiyoner Murat Uçar ve eşi, sergi küratörü Şebnem Bahar, ressamlar ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

Bahar, açılışta yaptığı konuşmada bir şehri şehir yapan en önemli unsurun kültür ve sanat etkinlikleri olduğunu belirterek, "Bu etkinlikler şehri dinamize eder. Muratpaşa Belediyesi de bu konuda son derece hassas" dedi.

Başkan Vekili Keleş ise şehre kültürel anlamda renk kattıkları ve zenginleştirdikleri için koleksiyoner Murat Uçar ve Bahar'a teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından sergi gezildi.

Sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.