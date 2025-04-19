Muratpaşa'da Geri Dönüşüm Projesi ile Ekonomiye Katkı Sağlanıyor - Son Dakika
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Muratpaşa'da Geri Dönüşüm Projesi ile Ekonomiye Katkı Sağlanıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi sayesinde mart ayında 79 bin 965 kilogram geri dönüşüm atığı toplandı. Proje kapsamında toplanan atıklar karşılığında vatandaşlar 102 bin 285 lira kazandı.

19.04.2025 10:46  Güncelleme: 12:07
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart ile mart ayında sadece evlerden bin 360 litre bitkisel atık yağ toplandı. Çevreye bırakıldığında orta büyüklükte bir göleti kirletebilecek kadar zararlı olan yağları biriktiren ilçeliler, karşılığında 25 bin 840 lira kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından 2016 yılında iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje kısa sürede tüm ilçeye yayıldı.

Nasıl çalışıyor?

Projeyle birlikte evlerde kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından belirli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan her atığın karşılığı, vatandaşların Çevreci Komşu Kartı'na bakiye olarak yükleniyor. Para kart özelliği taşıyan bu kart, alışverişlerde ve çevrim içi ödemelerde kullanılabiliyor, aynı zamanda bankamatiklerden nakit çekim yapılabiliyor.

Geri dönüşümle ekonomiye katkı

Mart ayında cam, kağıt, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir 79 bin 965 kilogram atık ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. Muratpaşalılar atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 102 bin 285 bin lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesi, ilçede aynı zamanda elektronik atıklar, tekstil atıkları ve bitkisel atık yağı, Çevreci Komşu Kart projesi kapsamında topluyor. Martta 125 parça elektronik atık, 12 bin 744 kilogram tekstil atığı toplandı. Bin 360 litre bitkisel atık yağ da evlerden toplandı. Çevreye bırakıldığında orta büyüklükte bir göletin tamamını, 1,36 milyar litre temiz suyu kirletebilecek atık yağı dökmeyip biriktiren ilçe sakinleri 25 bin 840 lira kazandı.

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Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Muratpaşa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Geri Dönüşüm Projesi ile Ekonomiye Katkı Sağlanıyor - Son Dakika

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