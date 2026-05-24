Muratpaşa'da Kurban Kesim Noktaları Kullanıma Hazır

24.05.2026 10:37  Güncelleme: 12:04
(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde altı ayrı kurban kesim noktası oluşturdu. Kesim alanlarında hijyen, sağlık, güvenlik ve düzenin sağlanması için nöbetçi ekipler de görev başında olacak.

Muratpaşa'da, Kurban Bayramı'nın 1'inci ve 2'nci günü Cumhuriyet, Konuksever, Bayındır, Sedir ve Yenigün pazar yerlerinde küçükbaş hayvan kesimi yapılacak. Ermenek Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında ise hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Ermenek Mahallesi'nde kurulan kurban kesim alanı bayramda üç gün boyunca hizmet verecek.

NÖBETÇİ EKİPLER SAHADA OLACAK

Bayram boyunca görev yapacak nöbetçi belediye ekipleri, kurban satış alanlarındaki hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirmek, kesim alanlarında hijyen koşullarını denetlemek ve vatandaşların işlemlerini güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak için sahada olacak. Kesim alanlarında ambulans ve sağlık personeli de hazır bulundurulacak.

Öte yandan, kesim alanlarının temizliği ve bayram süresince düzenli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar da aralıksız sürdürülecek. Belediye ayrıca, kesim alanlarının her birinde vatandaşlara çay ikramı yapılacak bölümler de oluşturacak.

SEMT PAZARLARINDA BAYRAM DÜZENLEMESİ

Kurban Bayramı dolayısıyla bazı semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, 25-28 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bayındır Salı Açık Semt Pazarı, Sigorta Çarşamba Kapalı Semt Pazarı, Yeşilbahçe Çarşamba Kapalı Semt Pazarı, Sedir Perşembe Kapalı Semt Pazarı, Meltem Perşembe Açık Semt Pazarı, Yenigün Perşembe Kapalı Semt Pazarı ve Konuksever Cumartesi Kapalı Semt Pazarı kurulmayacak.

Diğer yandan Kızılarık Salı Açık Semt Pazarı, Yenigün Salı Açık Semt Pazarı, Yüksekalan Salı Açık Semt Pazarı, Demirciler Çarşamba Kapalı Semt Pazarı, Dutlubahçe Çarşamba Açık Semt Pazarı ve Varlık Perşembe Açık Semt Pazarı ise 26 Mayıs Salı günü bayram arefesinde hizmet verecek.

29 Mayıs itibarıyla ise tüm semt pazarları kendi günlerinde kurulmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:04:16.
