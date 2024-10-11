Muratpaşa'da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meme Kanseri Farkındalık Günü'nde Kapalıyol'da düzenlenen farkındalık yürüyüşüne destek vererek, 40 yaşını doldurmuş tüm kadınlara meme kanseri taramalarında belediyenin refakat edeceğini duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi ve Anatolia Hastanesi iş birliğiyle Antalya Kapalıyol'da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı. Başkan Uysal da etkinliğe eşi Ümran Uysal ile katıldı. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşte Muratpaşa CHP İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Canan Keleş, Meclis üyeleri ve çok sayıda kent sakini yer aldı.

Yürüyüşün ardından Başkan Uysal, meme kanseri taramalarının önemine dikkati çekerek, "Kırk yaşını doldurmuş kadın komşularımız belediyemizi aradıklarında, onları sağlık kuruluşlarına götürüp kontrol, tarama ve tanı süreçlerinde refakat edeceğiz. Eğer rahatsızlık tespit edilirse tedavi süreçlerinde de yanlarında olacağız" dedi.

Anatolia Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Nuri Koşar ise erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Yeni ilaçlar ve kemoterapi yöntemlerinin, hastalığın tedavisini eskisine nazaran daha kolay hale getirdiğini belirten Koşar, kent sakinlerine doktor kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.