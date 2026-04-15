Muratpaşa Muhtarlar Meclisi Toplandı… Belediye Başkanı Uysal: "Kriz Var Diyerek Kaytarmak Yok, Aksine İki Misli Daha Fazla Çalışmak Var" - Son Dakika
Muratpaşa Muhtarlar Meclisi Toplandı… Belediye Başkanı Uysal: "Kriz Var Diyerek Kaytarmak Yok, Aksine İki Misli Daha Fazla Çalışmak Var"

15.04.2026 15:00  Güncelleme: 15:49
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ekonomik zorluklara rağmen temel hizmet kalitesini koruyarak iki kat daha fazla çalışacaklarını vurguladı. Engelsiz Kafe'de düzenlenen Muhtarlar Meclisi'nde, muhtarlar ve belediye yetkilileri mahallelerin ihtiyaçlarını ve belediye hizmetlerini değerlendirdi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe'de düzenlenen Muhtarlar Meclisi'nde ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Uysal, "Kriz var diyerek kaytarmak yok, aksine iki misli daha fazla çalışmak var. Temel hizmet kalitesi ve standardından ödün vermeden, iptal edebileceğimiz her türlü harcamayı iptal ettik" dedi.

Muhtarlar Meclisi toplantısında Başkan Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, ilçe muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Engelsiz Kafe'deki toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve talepler ele alınırken, çözüm önerileri üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Uysal, Muhtarlar Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkati çekerek, belediye olarak bu süreçte mali disiplinden taviz vermediklerini vurguladı. Son üç yılı bu ekonomik krize uyum sağlama ve temel hizmetleri aksatmama üzerine kurulu bir strateji ile geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, araç yenilemeden asfalt üretimine, aşevi malzemelerinin depolanma tekniğinden satın alma zamanlamasına kadar tüm politikaları kriz yönetimine göre planladıklarını söyledi.

Mevcut hizmet standardını koruduklarını belirten Uysal, Muratpaşa'da rutin belediye hizmetlerinin ciddi bir seviyede sürdürüldüğünü belirterek, "Kriz var diyerek kaytarmak yok, aksine iki misli daha fazla çalışmak var. Temel hizmet kalitesi ve standardından ödün vermeden, iptal edebileceğimiz her türlü harcamayı iptal ettik. Zaman içinde karşılaşabileceğimiz güçlüklere göre mal alım ve hizmet üretim sınırlamalarını ayarlayarak, binbir titizlik ve tedbirle şu ana kadar hiçbir temel hizmetimizden ödün vermedik. Çalışmalarımızda hiçbir aksaklık yaşamadık. Hiçbir hizmetimizi aksatmadan ekonomik krizden en minimum seviyede etkilenerek bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

Akcan ise "Antalya'da Muhtarlar Meclisi'ni yapan ilk ilçeyiz. Başkanımızın bu projesi diğer ilçelerde de yaygınlaşmaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Muhtarlar Meclisi Toplandı… Belediye Başkanı Uysal: 'Kriz Var Diyerek Kaytarmak Yok, Aksine İki Misli Daha Fazla Çalışmak Var' - Son Dakika

SON DAKİKA: Muratpaşa Muhtarlar Meclisi Toplandı… Belediye Başkanı Uysal: "Kriz Var Diyerek Kaytarmak Yok, Aksine İki Misli Daha Fazla Çalışmak Var" - Son Dakika
Advertisement
