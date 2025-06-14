Muratpaşa\'da Orhan Cebrailoğlu\'nun \'Velhasıl\' Sergisi Açıldı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun "Velhasıl" isimli sergisinin açılışında, " Türkiye'nin iktisadi, ekonomik, siyasi, sosyolojik koşulları ne olursa olsun sanattan vazgeçmiyoruz. O parantez hep hayatımızda var. Bir yerden ince şeyleri düşünmeye devam ediyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun eserlerinin yer aldığı "Velhasıl" isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışına, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra çok sayıda ressam ve kent sakini katıldı. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun üstlendiği sergide, Prof. Dr. Cebrailoğlu'nun farklı dönemlerde ürettiği dışavurumcu çalışmaları yer alıyor. "Velhasıl" sergisi, izleyiciye derinlikli bir görsel ve duygusal deneyim sunmayı amaçlıyor.

"Bir yerden ince şeyleri düşünmeye devam ediyoruz"

Sergi açılışında konuşan Başkan Ümit Uysal, sanatın olmadığı bir hayatın mümkün olmadığını belirterek, "Türkiye'nin iktisadi, ekonomik, siyasi, sosyolojik koşulları ne olursa olsun sanattan vazgeçmiyoruz. O parantez hep hayatımızda var. Bir yerden ince şeyleri düşünmeye devam ediyoruz" dedi.

Küratör Karaoğlu ise Başkan Uysal'ın "Sanata değer katmak için ne yapabilirim?" diyerek çıktığı yolda birçok başarılı işe öncülük ettiğini belirtti. Açılış konuşmalarının ardından Uysal, Cebrailoğlu ve Karaoğlu'na teşekkür çiçeği takdim etti ve birlikte sergiyi gezdi.