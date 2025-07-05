Muratpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden tahliye edilirken, 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.