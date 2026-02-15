Muratpaşa Belediyesi'nin "Ramazan Çarşısı" 19 Şubat'ta Açılıyor - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi'nin "Ramazan Çarşısı" 19 Şubat'ta Açılıyor

15.02.2026 12:01  Güncelleme: 13:04
Muratpaşa Belediyesi, 19 Şubat - 19 Mart tarihleri arasında Atatürk Kent Meydanı'nda Ramazan Çarşısı kuruyor. Yöresel ürünler, hediyelikler ve kültürel etkinliklerle dolu çarşı, ziyaretçilerine sosyal buluşma ve alışveriş fırsatı sunacak.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda "Ramazan Çarşısı" kuruyor. Çarşı, 19 Şubat'tan 19 Mart'a kadar her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yöresel ürünlerden yiyecek ve içeceklere, hediyelik eşyalardan el emeği ürünlere kadar birçok standın yer alacağı Ramazan Çarşısı; kent sakinlerine hem alışveriş yapma hem de sosyal buluşma imkanı sağlayacak. Çarşı, yalnızca alışveriş alanı değil aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası olacak.

Geleneksel Türk gölge oyununun unutulmaz karakterleri Hacivat ve Karagöz, sahneye taşıdıkları eğlenceli atışmalar ve diyaloglarla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Meddah gösterileriyle yüzyıllardır süregelen sözlü anlatım geleneği yeniden hayat bulurken, orta oyunlarıyla doğaçlama mizah ve toplumsal göndermeler meydanda kent sakinlerine geleneksel ramazan akşamlarını yeniden yaşatacak.

Program kapsamında ayrıca, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun halk oyunları gösterileri, çocuklara yönelik atölyeler ve konserler de düzenlenecek. Çarşı, bir ay boyunca her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle Atatürk Kent Meydanı'nı buluşma noktası haline getirecek.

Sosyal destek çalışmaları sürecek

Muratpaşa Belediyesi, ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarını da sürdürecek. Turunç Masa'ya başvuru yapan ve sosyal incelemesi tamamlanan aileler için bir aylık temel gıda ihtiyaçlarını kapsayan koliler hazırlanıyor. Kolilerde kuru fasulye, kırmızı mercimek, pirinç, bulgur, makarna, arpa şehriye, ayçiçek yağı, salça, un, tuz, toz şeker ve çay yer alacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
