Muratpaşa'da Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği Konulu Forum Düzenlenecek - Son Dakika
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Muratpaşa'da Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği Konulu Forum Düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesi, sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği konularını ele almak üzere Forum Muratpaşa'yı düzenliyor. Forum yarın saat 14.00'te Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve gazeteci Meliha Okur moderatörlüğünde ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile İPA Genel Müdürü Oktay Kargül konuşacak.

08.11.2024 11:33  Güncelleme: 12:05
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Forum Muratpaşa'da bu ayın gündem konusu tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren "Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği" olarak belirlendi. Forum, yarın saat 14.00'te Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın dünyanın, Türkiye'nin ve şehirlerin karşı karşıya olduğu sorunların ele alınmasını sağlamak ve daha iyi bir yaşamın olanaklarını değerlendirmek üzere başlattığı Forum Muratpaşa'da kasım ayı gündem konusu "Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği" olacak. Gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunlarından yoksulluğa kadar birçok başlıkta yıl boyunca sürecek olan forumların nihai amacının toplumsal uzlaşıyı sağlamak olduğunu belirten Uysal, "Muratpaşa, sorunlara çözüm arayışının da adresi olacak" dedi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yarın saat 14.00'te düzenlenecek üçüncü forumun moderatörlüğünü gazeteci ve yazar Meliha Okur üstlenecek. Forumda, ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İPA Genel Müdürü Oktay Kargül de konuşmacı olarak yer alacak.

İlk forumda 'eğitim' ikinci forumda 'göç' konusunu ele alan Forum Muratpaşa'nın sonuç bildirgeleri tüm Türkiye'yle paylaşıldı. Forum Muratpaşa'nın 'eğitim' forumu sonuç bildirgesinde, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması ve sıralama sınavlarının kaldırılması gibi 11 başlıkta 'derhal reform' çağrısında bulunuldu.

'Göç' temasıyla gerçekleşen forumun sonuç bildirgesinde ise göç politikalarının Türkiye gerçeklerine uygun olması ve geri dönüşün sağlanması, Türkiye'nin depo ülke olmaktan çıkması, göçmenlerin durumunun kategorize edilerek iskan politikalarının belirlenmesi gibi 11 madde yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği Konulu Forum Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa'da Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği Konulu Forum Düzenlenecek - Son Dakika
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