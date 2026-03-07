Muratpaşa'da Geri Dönüşüm Şampiyonu Meltem Mahallesi

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin 9 yıldır sürdürdüğü sıfır atık projesi "Çevreci Komşu Kart" uygulaması kapsamında şubat ayının geri dönüşüm şampiyonu Meltem Mahallesi oldu. 10 bin 102 kilogram atık toplayan mahalleyi Konuksever ve Varlık mahalleleri takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje kısa sürede tüm ilçeye yayıldı. Şubat ayında cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 70 bin 108 kilogram ambalaj atığı ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. Atıklarını çöpe atmak yerine biriktiren Muratpaşalılar, bu sayede toplam 82 bin 543 lira gelir elde etti.

Mahalle sıralamasında Meltem Mahallesi 10 bin 102 kilogram atıkla ilk sırada yer aldı. Daha önce birçok kez ilk sırada bulunan Konuksever Mahallesi 6 bin 12 kilogramla ikinci olurken, Varlık Mahallesi 4 bin 861 kilogramla üçüncü sıraya yerleşti. Yeşilbahçe Mahallesi ise 4 bin 763 kilogramla dördüncü oldu.

Kaynağında ayrıştırılan atıklar belediye ekipleri tarafından evlerden belirli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların bedeli, ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kart hesaplarına yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor; ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor.