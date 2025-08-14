Muratpaşa'da Yangın: İki Köpek Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi 575 Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında Nihat B'ye ait dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler kısa sürede yayılınca binadaki iki blokta yaşayanlar tahliye edildi. Mahalle sakinleri, yangın çıkan dairedeki iki köpeği kurtarmak için kapıyı kırmaya çalıştı.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekibinin çalışmasıyla kapı açılarak, evdeki "Pars" ve "Baf" isimli köpekler kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Yakınının cenazesinden döndükleri öğrenilen Nihat B ile ailesi, köpeklerine sarılarak teskin olmaya çalıştı.