Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Doğuyaka’daki yangın bölgesini inceledi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Doğuyaka’daki yangın bölgesini inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Doğuyaka’daki yangın bölgesini inceledi
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi'ndeki yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu; 3 ev yandı, seralar zarar gördü, can kaybı yaşanmadı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi'nde dün çıkan yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Uysal, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

Mahalledeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ev ve seralara sıçradı. Üç evin tamamen yandığı yangında çok sayıda sera da zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve ekipman desteğiyle çalışmalara katkı sağladı.

ELEKTRİK HATLARI İÇİN KONTROL ÇAĞRISI

Yangın bölgesindeki incelemeleri sırasında risk oluşturabilecek elektrik hatlarına dikkati çeken Uysal, bitkilere temas eden veya sarkan tellerin ilgili kurumlar tarafından kontrol edilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Kırcami bölgesinde imar planının yürürlükte olduğunu hatırlatan Uysal, bölgenin plan çerçevesinde düzenli ve denetimli biçimde gelişmesinin benzer risklerin azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

"CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİMİZ"

Yangın ve benzeri afetlerin önlenmesi için bütün kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, "Hepimiz seferber olmalıyız ki bu tip afetleri önleyebilelim. Şükür ki can kaybı yok. O bizim tesellimiz. Hepimize, ilçemize geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, Ümit Uysal, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Doğuyaka’daki yangın bölgesini inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Doğuyaka’daki yangın bölgesini inceledi - Son Dakika
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