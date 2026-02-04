Muratpaşa Belediyesi "Çevreci Komşu Kart" Projesi 51 Milyon Kişiye Nefes Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muratpaşa Belediyesi "Çevreci Komşu Kart" Projesi 51 Milyon Kişiye Nefes Oldu

04.02.2026 11:35  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi, 2016'dan bu yana 25 milyon kilogram atığın geri dönüşümünü sağladı ve 51 milyon ağaç büyüklüğünde oksijen üretimi sağladı. Proje, yerel yönetim modeli olarak iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir örnek oluşturdu.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Türkiye'nin ödüllü ilk geri dönüşüm projelerinden biri olan Çevreci Komşu Kart, 2016 yılından bu yana çevreye ve ilçe sakinlerine önemli katkılar sağladı. Proje sayesinde 204 bin 887 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 50 milyon 850 bin 917 litre yakıt tasarrufu elde edildi.

Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatılan Çevreci Komşu Kart, elde edilen başarıların ardından tüm Muratpaşa ilçesinde yaygınlaştırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de altyapı oluşturan uygulama, örnek oldu.

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje; cam, kağıt, plastik ve metal atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak, hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye katkı sundu.

Proje kapsamında bugüne kadar karbondioksit salımı 806 bin 815 kilogram azaltılırken, kesilmekten kurtarılan ağaçlar 51 milyon 221 bin 738 kişiye oksijen sağlayacak büyüklüğe ulaştı. Bu sonuçlar, Çevreci Komşu Kart'ın yalnızca bir geri dönüşüm projesi değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir yerel yönetim modeli olduğunu ortaya koydu.

Çevreci Komşu Kart ile 9 yıl içinde 25 milyon 506 bin 567 kilogram atık, ev ev toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan atıklar karşılığında ise ilçe sakinlerinin kartlarına toplam 12 milyon 888 bin 211 lira yüklendi. Proje, hem çevreyi korudu hem ailelerin ev ekonomisine doğrudan katkı sağladı.

Evlerde kaynağında ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekipleri tarafından belirlenen ücretler karşılığında satın alınıyor. Para kart özelliğine sahip olan Çevreci Komşu Kart; alışverişlerde, online ödemelerde kullanılabiliyor ve biriken bakiyeler, bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor.

İlçede projeye katılan ev sayısı 18 bin 314'e ulaşırken, süreç içerisinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da uygulamaya dahil edildi. Çevreci Komşu Kart, hem ev ekonomileri için yeni bir gelir kaynağı yarattı hem de doğanın korunmasına kalıcı katkılar sundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi 'Çevreci Komşu Kart' Projesi 51 Milyon Kişiye Nefes Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:40:34. #7.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi "Çevreci Komşu Kart" Projesi 51 Milyon Kişiye Nefes Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.