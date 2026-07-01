Muratpaşa'nın Beş Falez Plajında Mavi Bayrak Yeniden Göndere Çekildi

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu plajları bu yıl da Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Çevre duyarlılığı, belediyecilik anlayışımızın temelinde var. Plajlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere herkese ilham kaynağı oldu" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'na bu yıl da Mavi Bayrak ödülü verildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından temizlik, güvenlik ve çevre yönetimi gibi kriterleri karşılayan plajlara verilen Mavi Bayraklar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Erenkuş Plajı'nda düzenlenen törenle göndere çekildi.

Törene Başkan Uysal'ın yanı sıra TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Muratpaşa Belediyesi dalgıç ekibi, belediye başkan yardımcıları ve ilçe sakinleri katıldı.

"ÇEVRE DUYARLILIĞI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZIN TEMELİNDE VAR"

TÜRÇEV'e adil değerlendirme sistemi ve çevre kriterlerini istikrarlı şekilde uyguladığı için teşekkür eden Uysal, belediyenin çevre politikalarının uzun yıllardır kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Üst üste 11'inci kez En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri ödülünü aldıklarını hatırlatan Uysal, "Belediyecilik anlayışımızın temelinde çevre duyarlılığı var. Bu bizim için bir idari tercih değil, aynı zamanda bir yönetim anlayışı. Çevreci Komşu Kart projesinden başlayarak, bugün Türkiye genelinde uygulanan Sıfır Atık Projesi'ne ilham veren birçok yenilikçi çalışmayı hayata geçirdik" diye konuştu.

"PLAJLARIMIZ İLHAM KAYNAĞI OLDU"

Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz halk plajı anlayışının örnek alındığını ifade eden Uysal, "Plajlarımız yalnızca denize girilen alanlar değil, aynı zamanda kamu yararını önceleyen bir anlayışın simgesi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok kuruma da ilham kaynağı oldu. Ücretsiz ve nitelikli halk plajı uygulamamızın yaygınlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Kamu yararı ancak bu şekilde tesis edilir. Daha da yaygınlaşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KABOTAJ BAYRAMI'NI KUTLADI

Konuşmasında 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı da kutlayan Uysal, "Bu hakkın kazanılması için mücadele veren, hayatını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.

"MURATPAŞA BELEDİYESİ BİR İLKİ BAŞARDI"

Törende Muratpaşa Belediyesi'nin sahip olduğu beş halk plajıyla önemli bir dönüşüme öncülük ettiğini belirten TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Ergiydiren de "Eskiden halk plajı denildiğinde akla yalnızca şezlong ve şemsiye hizmeti sunulan alanlar gelirdi. Muratpaşa Belediyesi bu anlayışı değiştirdi ve önemli bir ilki başardı. Plajların sadece yüzme alanı olmadığını, komşuların ve yerli-yabancı misafirlerin bir araya geldiği, sosyal yaşamı güçlendiren, uygun fiyatlı yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu kamusal alanlar olabileceğini ortaya koydu" diye konuştu.

Bu modelin diğer belediyeler tarafından da benimsendiğini dile getiren Ergiydiren, "Muratpaşa Belediyesi yol gösterici bir rol üstlendi" dedi.