Murcia'da Orman Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Murcia'da Orman Yangını Korkuttu

02.06.2026 23:33
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Murcia bölgesindeki orman yangını nedeniyle 50 ev tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

İspanya'nın güneyindeki Murcia bölgesinin El Valle-Carrascoy doğal parkında çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine yakınlığından dolayı kısa süreli paniğe neden oldu.

Geçen yaz döneminde orman yangınlarıyla büyük bir mücadele veren ve 400 bin hektara yakın alanın yandığı İspanya'da, bu yaz döneminin ilk yangını Murcia bölgesinde çıktı.

El Valle-Carrascoy park alanında öğleden sonra başlayan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle 50 kadar ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Murcia Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Fernando Lopez Miras, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 110 hektarlık alanın yandığını, 250 itfaiye görevlisi ve 12 uçakla söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Miras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da başlangıçta durumun "çok endişe verici" olduğunu, duman nedeniyle yaklaşık 50 evin önleyici tahliyesinin yapıldığını, ancak alevlerin kontrol altına alınmasıyla artık bu evlerde yaşayanlar için bir risk bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Başbakan Pedro Sanchez de X'teki hesabından, "Murcia'da yayılan ve birçok evin tahliyesine yol açan yangını yakından takip ediyoruz. Hükümet, yangını söndürmeye yardımcı olmak için Askeri Acil Durum Birimi ve hava desteği de dahil olmak üzere talep edilen tüm kaynakları seferber ediyor. Son derece dikkatli olun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murcia'da Orman Yangını Korkuttu - Son Dakika

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