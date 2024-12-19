Murmansk'ta Tren Kazası: 2 Ölü, 27 Yaralı

Güncel

MOSKOVA, 19 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk bölgesinde bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Vali Andrei Chibis perşembe günü Telegram kanalında yayımladığı video mesajında yolculardan birinin hastanede, diğerininse hastaneye nakledilirken hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaza çarşamba günü saat 16.15'te Murmansk'tan St. Petersburg'a gitmekte olan yolcu treninin Knyazhaya istasyonunda yük treni vagonlarıyla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın meydana geldiği anda yolcu treninde 326 kişinin bulunduğu belirtildi.