Muş 1071 Lalesi Sason'u Renklendiriyor - Son Dakika
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Muş 1071 Lalesi Sason'u Renklendiriyor

Muş 1071 Lalesi, Batman'ın Sason yaylalarında açarak doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

08.05.2025 15:34
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Muş 1071 Lalesi Sason dağlarını renklendirdi

BATMAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Muş 1071 Lalesi adıyla tescillenen kırmızı renkli laleler Batman'ın Sason ilçesindeki yüksek yaylarını kırmızıya bürüdü.

Sason ilçesindeki 2 bin 820 rakımlı Mereto Dağının eteklerinde bulunan ve Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim'in 1514 yılındaki Çaldıran Seferi sırasında konakladığı Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Singıtur Dağı zirveleri ile Şilek Yaylasında açan laleleri görmek için tırmanan doğa severler Sultan Yaylasındaki Şertekke bölgesinde Muş 1071 Lalesi ile karşılaştı. Laleleri görmek için sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçen doğaseverler, Muş 1071 Lalesinin büyüleyici kızıllığı karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Muş 1071 Lalesi adıyla tescillenen yakın zamanda tescillenen laleler 3 hafta boyunca ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Laleler için dağa çıktıklarını belirten doğasever Sabahattin Atalay, özellikle Sultan Yaylasındaki Şartakke bölgesine ulaştıklarında dev kayalar arasından kırmızı lalelerin fışkırdığını söyledi.

Gördükleri büyüleyici manzara karşısında şaşırdıklarını belirten Atalay, anın tadını çıkartarak laleleri fotoğrafladıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş 1071 Lalesi Sason'u Renklendiriyor - Son Dakika

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