Muş Alparslan'da Genç Yeşilay Faaliyetleri - Son Dakika
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Muş Alparslan'da Genç Yeşilay Faaliyetleri

29.05.2025 11:20
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Genç Yeşilay Topluluğu, bağımlılıkla mücadele için stant açarak bilinçlendirme yapıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, üniversitede açtıkları stantta hem gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor hem de gönüllülük faaliyetlerine katılımı artırmak için üye çalışması yapıyor.

Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, üniversitede yaptıkları faaliyetlerle öğrencileri, alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyor.

Yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerle bağımlılığa karşı öğrencileri bilgilendiren topluluk üyeleri, bugüne kadar 1200 gönüllü üyeye ulaştı.

Üniversite gençliğinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine katkı sunmak için faaliyetlerini sürdüren gönüllüler, 5 bin gönüllüye ulaşmak için bilgilendirici broşürler dağıtıyor, yüz yüze görüşmeler yapıyor.

"Hedefimiz 5 bin üyeye ulaşmak"

Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Samet Ertonga, AA muhabirine, gençlerin sağlıklı ve bilinçli bir geleceğe adım atmaları için etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak ve sağlıklı yaşam için sahada olduklarını belirten Ertonga, şunları kaydetti:

"Güçlü bir dayanışma oluşturmak için stant açıyoruz. Bağımlılıklar sadece bireysel değil, toplumsal bir sorundur. Gençler olarak hem kendimizi hem de çevremizi koruyarak sağlıklı bir yaşam için mücadele ediyoruz. Bu nedenle sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Açtığımız stantla bağımlılıklardan korunma yolları anlatıyoruz. Üniversite öğrencilerinin desteği ve ilgisi bu mücadelenin en önemli parçası. Hep birlikte güçlü adımlarla sağlıklı bir geleceğe yürümek için buradayız. 1200 üyemiz mevcut. Hedefimiz 5 bin üyeye ulaşmak."

Yeşilay Muş Şubesi'nde uzman olarak görev yapan Taner Yıldırım ise "Açtığımız stantta yeni gönüllüler kazanıyoruz. Sadece Muş Alparslan Üniversitesi'nde değil, kamusal bütün alanlarda farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Madde bağımlısı kişilerin ücretsiz bir şekilde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize başvurabilir. Şu an ağırlıklı olarak gönüllü çalışmalarına yoğunluk verdik." dedi.

Genç Yeşilay Topluluğuna üye olan öğrenci Gülfidan Alaraş da "Gençlerimiz için bu tür faaliyetler önemli. Yeşilay gönüllüleri stant açmışlar. Beni de bilgilendirdiler. Bir genç sigara içerken ya da kötü alışkanlık yaparken ne amaçla yaptığının farkında değil. Bu faaliyetler o gençlerimizin önünü kesebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Alparslan'da Genç Yeşilay Faaliyetleri - Son Dakika

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