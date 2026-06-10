Muş Alparslan Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Muş Alparslan Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni
10.06.2026 10:55
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Bulanık MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi, ödüller sahiplerini buldu.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

MYO'nun konferans salonundaki törende konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitenin bölgeye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Üniversitenin bilimden sanata, kültürden toplumsal gelişmeye kadar geniş yelpazede etkili çalışmalar yürüttüğü belirten Alican, mezun öğrencilerin bu birikimi geleceğe taşıyacağını kaydetti.

MYO Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca ise yüksekokulun yalnızca akademik başarıyla değil, değer üreten bir anlayışla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Öğrencilerin bilgiyle birlikte kişilik ve sorumluluk bilinci de kazandığını ifade eden Yuca, mezunların hayat yolcuğunda önemli başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Daha sonra afet ve acil durum yönetimi, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler ve veterinerlik programlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Diplomalarını alan öğrencilerin kep atmasıyla son bulan törene, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Bulanık, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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