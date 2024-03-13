Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Asya, mesajında, sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarla çalıştığını kaydetti.
Kaliteli bir sağlık sisteminin, nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olduğunu aktaran Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu döngünün bir parçası olan sağlık çalışanlarımızın gününü tebrik eder, çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır. Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirilen reformlarla sağlık hizmetlerimiz Avrupa standartlarına ulaşmıştır. Son olarak bazı illerimizde hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi ile standartların üstüne çıkıldığını görmekteyiz. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız ve sağlık alanında görev yapan tüm çalışanlarımız da büyük özveriyle gece gündüz çalışmaktadırlar. Öncelikli görevleri insan hayatı ve sağlığı olan bu kardeşlerimizin emeklerinin tarifi yoktur. Kendilerine yönelik gerçekleştirilen şiddeti her platformda kınadığımız gibi bunun bir insanlık suçu olduğunu da dile getiriyoruz."
İnsanlar için hayatından feragat eden sağlık çalışanlarına hak ettikleri değeri göstermeleri gerektiğini vurgulayan Asya, "Bizler için çok elzem olan bu konuda, insanlığa sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinerek bu mesleği yürüten sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu vesile ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakarca çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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