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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan Yeni Yıl Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla barış, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Asya, hizmet dolu bir yıl geçirdiklerini ve yeni yılda da vatandaşlarla el ele ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya\'dan Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 12:51,
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında 2024'ün tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını yaşadıklarını beliren Asya, şunları kaydetti:

"Muş Belediyesi olarak bir yılı daha hizmetlerle dolu geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şevk ve azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizin çehresini daha da güzelleştirmek için belirlediğimiz hedeflere ulaştık. Hizmetlerimizi yeni yılda vatandaşlarla el ele daha da ileriye taşıyacağız. Olanaklarımızı ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanma gayretindeyiz. Vazifemizin verdiği sorumlulukla yaptığımız çalışmaların muhasebesini tutmaya ve halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz. Bölgemizde, ülkemizde ve gönül coğrafyamızda olumsuz hadiselerin yaşanmaması umuduyla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2024'ün tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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