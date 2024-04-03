Muş Belediye Başkanı Feyat Asya Personelle Vedalaştı

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kurum personeliyle vedalaştı.

Birimleri gezerek personelle bir araya gelen Asya, 10 yıllık görev süresince söz verdikleri projeleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediyeye ait hiçbir borç bırakmadıklarını belirten Asya, 31 Mart'ta hür iradesiyle sandığa giden tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Görevde oldukları süreçte hem öz kaynakların büyütülmesi hem farklı finans alanlarında proje desteği almamız hem de İller Bankası'ndan gelen kaynaklarımızın kamu yararına kullanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Asya, şöyle konuştu:

"10 yıl birlikte görev yaptığımız mesai arkadaşlarımızla vedalaşmaya geldik. Her bir arkadaşımızın bu hizmetlerimize, bu başarımıza emekleri inkar edilemeyecek kadar büyüktür. Bu vesileyle çalışmış olduğum arkadaşlarıma, meclis üyelerine, her bir birimin personeline ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah ömür verdikçe halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."