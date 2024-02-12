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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Şeker İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Asya, gittiği okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle sohbet eden Asya, kurum olarak eğitime her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Görev süresi boyunca eğitim camiasının desteğini yanlarında hissettiklerini aktaran Asya, "Her zaman olduğu gibi bugün de siz değerli eğitim camiamızın neferlerinin görüş ve önerilerini almaya geldik. Yeni dönemimizde nasip olursa hep birlikte, yeni çalışmalarımızla yol yürüyeceğiz. Yeni projeler üzerinde var olan önerilerinizi dikkate almaya geldik. 10 yıllık sürede en çok istifade ettiğim kesim, siz değerli eğitimcilerimizsiniz. Bu yüzden teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.