Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Şeker İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Şeker İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Şeker İlk ve Ortaokulu\'nu ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Şeker İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Asya, eğitime destek vermeye hazır olduklarını belirtti ve eğitim camiasının desteğini önemsediklerini ifade etti. Yeni projeler üzerinde öğretmenlerin görüş ve önerilerini dikkate alacaklarını söyleyen Asya, eğitimcilerin 10 yıllık süreçte en çok istifade ettiği kesim olduğunu vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

12.02.2024 18:29
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Şeker İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Asya, gittiği okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle sohbet eden Asya, kurum olarak eğitime her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Görev süresi boyunca eğitim camiasının desteğini yanlarında hissettiklerini aktaran Asya, "Her zaman olduğu gibi bugün de siz değerli eğitim camiamızın neferlerinin görüş ve önerilerini almaya geldik. Yeni dönemimizde nasip olursa hep birlikte, yeni çalışmalarımızla yol yürüyeceğiz. Yeni projeler üzerinde var olan önerilerinizi dikkate almaya geldik. 10 yıllık sürede en çok istifade ettiğim kesim, siz değerli eğitimcilerimizsiniz. Bu yüzden teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Feyat Asya, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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