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Muş Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Uzay Misyonunda - Son Dakika
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Muş Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Uzay Misyonunda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu görevinde uygulanacak 13 deneyden biri olarak belirlenen çalışmalar arasında, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin çalışması 'Pranet' deneyinin de yer almasından dolayı büyük kıvanç duyduğunu söyledi.

Muş Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Uzay Misyonunda
16.01.2024 - 19:24,  Güncelleme: 19:25
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu görevinde uygulanacak 13 deneyden biri olarak belirlenen çalışmalar arasında, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin çalışması 'Pranet' deneyinin de yer almasından dolayı büyük kıvanç duyduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin insanlı ilk uzay misyonu görevinde uygulanacak 13 deneyden biri olarak belirlenen çalışmalar arasında, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimizin çalışması 'Pranet' deneyinin de yer almasından büyük kıvanç duydum. Uzaya ilk kez bir Türk astronotun gönderilmesinin yanında uzayda gerçekleştirilecek deneyler arasında BİLSEM öğrencilerimizin deneyinin yer alması, eğitim ailemizin gurur kaynağıdır. Çocuklarımızın bilime olan merakının artması ve uzay teknolojilerine yönelik vizyon kazanması için 'Ay Yıldızımız Çok Yakında Uzayda' başlığıyla hazırlanan videoya Bakanlığımız Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kütüphanesi'nden tüm öğrencilerimiz ulaşabilir. Hepimize bu gururu yaşatan meslektaşlarımı ve bilime gönül veren öğrencilerimi tebrik ediyorum. Uzay yarışında biz de varız" dedi.

Kaynak: DHA
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