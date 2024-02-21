Muş\'un Bulanık ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı

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Muş'un Bulanık ilçesinde, AK Parti seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Sultan Alparslan Caddesi'ndeki açılışa katılan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Partinin 20 yıldır başarılı hizmetlere imza attığını söyledi

Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ile Bulanık'ın hak ettiği yere ulaşacağını ifade eden Altın, şunları aktardı:

"Bugün her yerde iktidar tarafından yapılan yatırımları görüyorsunuz. 20 yıldır yapılan hizmetler göz önündedir. Neden Bulanık ilçesinde de bu yatırımlar olmazsın. Yaptığımız projeler geleceğimiz olan çocuklarımız içindir. Geleceğimiz için oy verelim. İnsanlarımız refah seviyesi yüksek yerlere göç ediyor. Yapılan hizmetlerle Malazgirt'in çehresi değişti. İnşallah Bulanık ilçesi de hak ettiği yeri Yakup Kaya başkanımızla bulacaktır. Size söz veriyorum Bulanık ilçesi, Malazgirt ilçesi ile eş değer olacak. Beraber çalışacağız. Oyunuzu hizmete verin. Her zaman yanınızdayım. Seçim bürosunun hayırlara vesile olması diliyorum."

Belediye Başkan adayı Kaya ise ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu belirtti.

Ayrım yapmadan herkesin hizmetinde olacaklarını dile getiren Kaya, "Oyumuzu hizmet için kullanacağız. Bunun için bu yola girdim. Bu yolda bana destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediyeciliği iyi bilen değerli Başkanım Cengiz Altın'la beraber Bulanık ilçesinde çok güzel hizmetlerde bulunacağız. Belediyenin kapısı herkese açık olacaktır. Esnaf Kredi Kooperatifi'ni Türkiye'nin en başarılı kooperatiflerinden biri haline getirmişsek belediyemizi de o seviyeye getireceğiz. Projelerimizle sizden oy isteyeceğiz. Amacımız hizmettir. Bulanık halkı hizmetin en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Saatçi de 31 Mart'ta Muş'un en büyük ilçesi Bulanık'tan büyük bir destek beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına belde belediye başkan adayları, il encümen adayları ve vatandaşlar katıldı.