Muş Bulanık'ta Anız Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

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Muş'un Bulanık ilçesinde anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere gerekli uyarıların yapılması, kurallara uymayarak anız yakanlara idari para cezası uygulaması ve ilgili kurumların alacağı tedbirler konuşuldu.

Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz ve İlçe Müftü Vekili Ebubekir Akyel katıldı.