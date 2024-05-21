Muş Bulanık\'ta Hacı Adaylarına Seminer Verildi

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Muş'un Bulanık ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına ve acente temsilcilerine seminer verildi.

Seyyid Ahmet Camisi'nde düzenlenen seminerde konuşan İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz, din görevlilerine, hacı adaylarına ve acente temsilcilerine, hacca gitmeden önce, yolculuk esnasında yapılması gerekenler, haccın mahiyeti, maddi ve manevi hazırlık konularında bilgi verildi.

Bu yolculuğun diğer yolculuklardan farklı olduğunu belirten Gündüz, "Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de asıl gaye, Allah rızasına ulaşmak, sabır ve sebat ederek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Hz. Peygamberimiz 'Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlar ile Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak hacdan döner' diye buyurmuştur. Rabbim bizleri bu müjdeye nail olanlardan eylesin." diye konuştu.

Daha sonra sağlık ekiplerince aşıları yapılan hacı adaylarına, kutsal topraklardaki sağlık imkanları hakkında bilgi verildi.

Hacı adaylarına dua kitabı ve Kur'an-ı Kerim hediye edilmesiyle sona bulan seminere, hacı adaylarının yakınları da katıldı.