Muş Bulanık'ta Hacı Adaylarına Seminer Verildi - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Hacı Adaylarına Seminer Verildi

Muş Bulanık\'ta Hacı Adaylarına Seminer Verildi

Muş'un Bulanık ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına ve acente temsilcilerine seminer düzenlendi. Seminerde, hacca gitmeden önce yapılması gerekenler, haccın mahiyeti ve maddi-manevi hazırlık konularında bilgi verildi. Seminerde ayrıca sağlık imkanları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

21.05.2024 12:01
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Muş'un Bulanık ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına ve acente temsilcilerine seminer verildi.

Seyyid Ahmet Camisi'nde düzenlenen seminerde konuşan İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz, din görevlilerine, hacı adaylarına ve acente temsilcilerine, hacca gitmeden önce, yolculuk esnasında yapılması gerekenler, haccın mahiyeti, maddi ve manevi hazırlık konularında bilgi verildi.

Bu yolculuğun diğer yolculuklardan farklı olduğunu belirten Gündüz, "Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de asıl gaye, Allah rızasına ulaşmak, sabır ve sebat ederek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Hz. Peygamberimiz 'Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlar ile Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak hacdan döner' diye buyurmuştur. Rabbim bizleri bu müjdeye nail olanlardan eylesin." diye konuştu.

Daha sonra sağlık ekiplerince aşıları yapılan hacı adaylarına, kutsal topraklardaki sağlık imkanları hakkında bilgi verildi.

Hacı adaylarına dua kitabı ve Kur'an-ı Kerim hediye edilmesiyle sona bulan seminere, hacı adaylarının yakınları da katıldı.

Kaynak: AA

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