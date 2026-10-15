Muş Hasköy'de 'Ailenin Gücü' semineri Aile Destek Merkezi kursiyerlerine verildi

Muş Hasköy'de 'Ailenin Gücü' semineri Aile Destek Merkezi kursiyerlerine verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, Hasköy'de 'Ailenin Gücü' semineri düzenledi. Seminerde Hasköy Aile Destek Merkezi kursiyerlerine bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü anlatıldı, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında aile desteğinin önemi vurgulandı.
Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Hasköy ilçesinde "Ailenin Gücü" semineri düzenlendi.
İçişleri Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında, Hasköy Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik düzenlenen seminerde, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması konuları ele alındı.
Derneğin başkan yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl'ün konuşmacı olarak katıldığı programda, ailelerin bilinçlendirilmesi ve gençlerin bağımlılıktan korunmasında aile desteğinin önemi anlatıldı.
Dernek Başkanı Alparslan Bingöl, programın düzenlenmesine sağladığı desteklerden dolayı Hasköy Kaymakamı İsmail Güney'e teşekkür etti.
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