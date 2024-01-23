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Muş İl Özel İdaresi'nde Görev Yapan Operatör, 38 Yıldır Karla Kaplı Köy Yollarını Açıyor - Son Dakika
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Muş İl Özel İdaresi'nde Görev Yapan Operatör, 38 Yıldır Karla Kaplı Köy Yollarını Açıyor

Muş İl Özel İdaresi'nde görev yapan 61 yaşındaki Kasım Akar, 38 yıldır bölgenin zorlu coğrafyasında karla kaplı köy yollarını açmak için çalışıyor. İş makinesi operatörü olarak görev yapan Akar, çığ tehlikesi, tipi ve yoğun kar gibi zorluklara rağmen görevini sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi\'nde Görev Yapan Operatör, 38 Yıldır Karla Kaplı Köy Yollarını Açıyor
23.01.2024 - 11:26,
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Muş İl Özel İdaresi'nde görev yapan 61 yaşındaki Kasım Akar, 38 yıldır bölgenin zorlu coğrafyasında karla kaplı köy yollarını açmak için çalışıyor.

İş makinesi operatörü olarak 1986'da Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde işe başlayan 4 çocuk babası Akar, tüm zorluklarına rağmen işini ilk günkü heyecanla yapıyor.

Yazın yol yapım çalışmalarında, kışın da karla mücadelede görev alan Akar, çoğu zaman çığ tehlikesi, tipi ve yoğun kara rağmen yolları açarak hastaların ve mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Yüksek rakımlı ve dik yamaçlarda 38 yıldır kesintisiz ulaşım için çaba gösteren Akar, uzun süre eve gidemediği dönemlerde arkadaşlarıyla kar üstünde yemek yiyerek görevine devam ediyor.

"Yarım saat önce açtığım yol kapandı"

Akar, AA muhabirine, 1986 yılından bu yana İl Özel İdaresi'nde iş makinesi operatörü olarak görev yaptığını söyledi.

Kış mevsiminde iş yoğunluklarının artığını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Kışın, 7 gün 24 saat nöbetteyiz. Gece telefon geliyor 'hasta var' diyorlar hemen yola çıkıyoruz. Varto'nun Seferek Bölgesi'nde çalışmamıza devam ediyoruz. Burada fırtına ve tipi çok fazla oluyor. 2 yıl önce burada kapalı yolları açıp döndüm. Yolda bir lastiğim patladı. Tekrar telefon geldi, 'hastamız vardı, ambulans istedik, yolda kaldı' dediler. Ben yarım saat önce o yolu açmıştım. Patlak lastikle tekrar döndüm, yolu açıp ambulansın gitmesini sağladım. Bu gibi durumlarla çok karşılaşıyoruz."

Muş'un yüksek kesimlerine çok fazla kar yağdığını belirten Akar, mesleğini 38 yıldır severek yaptığını dile getirdi.

İlk gün işe başladığı heyecanı bugün de yaşadığını anlatan Akar, şöyle devam etti:

"Halkımıza hizmet etmek görevimiz. Yolunu açtığımız vatandaşlarımız mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Elimizden geldiğince köy sakinlerini mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bazen iş uzadığı için yanımızda yiyecek getiriyoruz. Karın üzerine soframızı serip yemeğimizi yiyor ve göreve devam ediyoruz. Zorlu bir coğrafyada çalışıyoruz. Bazen uçurum kenarında çalışıyoruz. Bazen sis ve tipiden dolayı yol görünmüyor. Gerekli önlemleri alarak göreve çıkıyoruz ama zaman zaman tehlike de atlatabiliyoruz."

Yolu açılan Çaltılı köyü muhtarı Halis Gündüz, Akar'ın yıllardır köylerinin yolunu açmak için çaba gösterdiğini belirterek teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş İl Özel İdaresi'nde Görev Yapan Operatör, 38 Yıldır Karla Kaplı Köy Yollarını Açıyor - Son Dakika
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