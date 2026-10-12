Muş Korkut\'ta tek öğrencili okulda öğretmen Uyanık ders verip oyun arkadaşı oluyor.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'un Korkut ilçesine bağlı Kıryaka köyünde görev yapan ücretli öğretmen Gizem Uyanık, okulun tek öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın'ın eğitimine katkı sunmak için özveriyle çalışıyor.

Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye 26 kilometre uzaklıkta bulunan 25 haneli köydeki Kıryaka Türkan Akın Cerit İlkokulunun tek öğrencisi olan Aydın için eğitim öğretim yılının başında Uyanık'ı görevlendirdi.

Köye giderek görevine başlayan Uyanık, ikinci sınıf öğrencisinin iyi bir eğitim alabilmesi için gerekli ortamı oluşturdu.

Her sabah öğrencisini alarak okula gelen Uyanık, ders saatlerinde öğretmeni, teneffüslerde ise oyun arkadaşı oldu.

Doktor olmak isteyen öğrencisinin dersleriyle yakından ilgilenen Uyanık, ders aralarında düzenlediği oyun ve etkinliklerle de sosyal gelişimine destek olmaya çalışıyor.

"Derslerimiz onun ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyor"

Uyanık, AA muhabirine, tek öğrencisi olan Aydın'ın zeki ve başarılı olduğunu söyledi.

Öğrencisinin başarısı için çaba gösterdiğini belirten Uyanık, şöyle devam etti:

"Zekeriya'nın hayali doktor olmak. Bir öğretmen olarak benim için öğrencinin sayısından ziyade onların hayatına dokunabilmek, eğitimine katkı sunabilmek önemli. Sınıfta sadece bir öğrencinin olması ilk başta farklı bir deneyim gibi görünse de zamanla bunun çok özel bir sorumluluk gerektirdiğini anladım. Tek öğrenci olduğu için derslerimiz onun ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyor. Bire bir ilgilenme imkanımız oluyor. Onun akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimine de destek olmaya çalışıyorum. Sınıfta iki kişi oluyoruz ama yine de okulun bütün heyecanını yaşıyoruz. Ders yapıyoruz, etkinlikler düzenliyoruz, oyun oynuyoruz. Küçük bir okul olabilir ama bizim için burada büyük bir eğitim mücadelesi var. Öğretmenlik sadece kalabalık sınıflarda ders anlatmak değil. Bazen bir köy okulunda tek bir öğrencinin elinden tutup onun geleceğine küçük de olsa bir katkı sunmak anlamına geliyor. Ben burada bunu yapmaya çalışıyorum."

Öğrencisinin yeni bilgiler öğrenmesinin ve başarılarını kendisiyle paylaşmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Uyanık, "Tek öğrencim olabilir ama hayalleri büyük. Benim görevim de o hayallerine ulaşabilmesi için elimden gelen desteği vermek. Umarım yıllar sonra öğrencim geriye dönüp baktığında, 'Kıryaka köyünde bir öğretmenim vardı, çok güzel zamanlar geçirdik.' diye insanlara anlatır." diye konuştu.

Öğrenci Aydın ise "Okulun tek öğrencisiyim. Sınıfta hiç arkadaşım yok. Öğretmenim benim arkadaşım. Sınıfta ders anlatıyor, teneffüste oyun oynuyoruz. Dışarıda arkadaşım, sınıfta öğretmenim." dedi.

"Zekeriya bire bir eğitim alma imkanına sahip"

Okulu ziyaret eden Korkut Kaymakamı Ahmet Sami Meram da Kıryaka köyündeki okulda eğitim gören tek öğrenci için bir öğretmenin görevlendirildiğini belirtti.

Devletin her köşede, her mecrada, her köyde eğitimi ve öğretimi desteklemek, bu hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Meram, şunları kaydetti:

"Zekeriya bire bir eğitim alma imkanına sahip. Bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Büyüdüğünde doktor olmak istediğini söyledi. Zekeriya'yı ileride memlekete ve devlete faydalı, hayırlı bir insan olarak görmek istiyoruz. Kendisini okuma aşkından dolayı tebrik ediyoruz. İnşallah öğrencimiz, milletimizin ve devletimizin gelecekteki parlayan yüzlerinden biri olacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da "Tüm köylerimizde ve okullarımızda eğitim faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz. Okullarımızın açık tutulması, köylere dönüşlerin ve köylerde yaşamın yeniden canlanmasına da katkı sağlayacaktır. Tek bir öğrencimiz dahi olsa okullarımızı açık tutacak, eğitim hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim için her bir birey çok kıymetli ve değerlidir. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Biz de bugün bu iradenin somut bir göstergesi olarak burada, kıymetli evladımız Zekeriya'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.