Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği Üyeleri Çar Çayı Şelalesi\'ni Gezdi

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Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, Çar Çayı Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi.

Etkinlik kapsamında Ulu Cami önünde bir araya gelen, aralarında üniversite öğrencileri ve memurların da bulunduğu doğaseverler, Çar Çayı Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye gitti.

Burada doğayla iç içe zaman geçiren katılımcılar, daha sonra bölgede doğa yürüyüşü yaptı, tarihi mekanları dolaştı.

Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği Başkanı Ufuk Bayrak, gazetecilere, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un güzelliklerini gezdiklerini belirtti.

Dernek olarak kentin kültürel değerlerini tanıtmak için çalışma yürüttüklerini söyleyen Bayrak, "İlimizin doğasını, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmaya, iç ve dış turizm dinamiklerini hareketlendirmeye çalışıyoruz. Halkın doğa ile hemhal olmasını sağlamaya, doğa sevgisini ve bilincini geliştirmeye yönelik geziler düzenliyoruz." dedi.

Gezi kapsamında Çar Çayı Şelalesi, Kurtik Dağı ve bağları gezdiklerini anlatan Bayrak, "Bugün birçok tarihi yapının bulunduğu Kale Mahallesi bölgesindeki gezimizde, katılımcılara bu yapılar hakkında bilgilendirmeler yaptık. Muş üzümü başta olmak üzere bir çok meyve ve sebze çeşidinin yetiştirildiği Mehmetcan, İncebel ve Mongok bağlarında yürüyüş yaptık." diye konuştu.