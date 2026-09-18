Muş Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası 630 çiftçiyle başladı - Son Dakika
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Muş Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası 630 çiftçiyle başladı

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Muş Malazgirt\'te şeker pancarı alım kampanyası 630 çiftçiyle başladı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 2026 yılı şeker pancarı alım kampanyası düzenlenen programla başladı. Bu sezon 15 bin dekar alanda ekim yapan 630 çiftçi için yaklaşık 125 bin ton pancar alımı hedefleniyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası başladı.

Malazgirt Pancar Bölge Şefliğinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, ilçenin tarım ve turizm alanında önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Şeker pancarının ilçe ekonomisi ve çiftçilerin geçimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kahraman, şunları kadyetti:

"İlçede yaklaşık 1 milyon dönüme yakın ekilebilir alan bulunuyor, bunun yaklaşık yüzde 13'ü sulanabilir tarım arazisidir. İlçenin tarımsal potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. 2026 yılı şeker pancarı alım kampanyasının üreticiler için bereketli geçmesini diliyorum"

Malazgirt Pancar Bölge Şefi Özlem İlgar ise "Bu sezon 15 bin dekar alanda 630 çiftçi şeker pancarı ekimi yaptı. Sezon boyunca yaklaşık 125 bin ton pancar alımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şeker pancarı, bölgedeki çiftçiler için önemli bir ekonomik kaynaktır." dedi.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan da kampanyanın başlamasıyla üreticilerin pancarlarını alım noktalarına getirmeye başladığını belirtti.

Programa, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
MalazgirtEkonomiGüncelMuşSon Dakika

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